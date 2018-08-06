УВЗ опроверг слухи о грядущих массовых сокращениях

Корпорация "Уралвагонзавод" опровергла слухи о предстоящих массовых сокращениях сотрудников. Стоит отметить, что публикации о том ,что на УВЗ якобы будут сокращать сотрудников, чтобы снизить издержки, стала наполнять интернет-пространство после заявления вице-премьера Юрия Борисова о том, что сейчас нет необходимости оснащать ВС России большим количеством такой дорогой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность.

При этом, на УВЗ рассказали Накануне.RU, что позиция эта для предприятия вполне понятна, так как "о массовости никто никогда и не говорил, а "Армата" - уникальная, эксклюзивная машина, на данный момент превосходящая все аналоги в мире."

И буквально вслед за опубликованием этой позиции, в интернет-пространство оказались вброшены материалы о том, что на УВЗ якобы грядут сокращения. Информация об этом появилась в нескольких СМИ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия - "УВЗ не ожидает падение загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах, поэтому массовых сокращений не планируется".

"Информация о том, что на УВЗ будут сокращены "тысячи сотрудников", относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию. Просим пользоваться официальным порталом АО "НПК "Уралвагонзавод" для получения точных данных", - добавили в пресс-службе.