Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами сильного землетрясения на острове Ломбок.

Напомним, магнитуда землетрясения на острове составила 6,6. Сильные толчки также ощущались на Бали. К утру число жертв достигло 91 человека, сотни получили ранения. Российские туристы в результате стихии не пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме российского президента.

Ранее сообщалось, что с индонезийских островов Гили эвакуировано около 900 человек.