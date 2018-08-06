ЕС начнет блокировать действие санкций США против Ирана

Евросоюз с 7 августа начнет блокировать действие санкций США против Ирана для защиты европейских компаний.
16 июля главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили поправки в "Блокирующий статут", который признает недействительными на территории Европы санкции США в отношении Тегерана.
Кроме того, "блокирующее постановление" запретит базирующимся в ЕС компаниям разрывать деловые связи с Ираном, передает РИА Новости.
Напомним, 4 августа Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении Ирана, которые затронут автомобильный сектор, торговлю золотом и другими драгметаллами. 4 ноября США намерены изолировать иранские финансовые потоки и потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана.
Сообщалось, что Япония откажется от импорта нефти из Ирана из-за возобновления с ноября действия санкций США против Тегерана.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани объявил, что попытки США ограничить экспорт иранской нефти поставят под угрозу снабжение Европы энергоресурсами.