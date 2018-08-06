Качественно и в срок. Борису Дубровскому доложили о ходе реализации программы благоустройства дворов и общественных пространств

Губернатор Борис Дубровский поручил провести качественно и в срок работы по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В регионе будет благоустроено 542 дворовых территории, 131 общественное пространство и парк в Южноуральске. На эти цели выделено свыше одного миллиарда рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

О ходе реализации программы благоустройства в муниципальных образованиях губернатору доложил его заместитель Сергей Шаль. В настоящий момент работы завершены на 53 дворовых территориях и четырех общественных, все остальные объекты в процессе реконструкции. Все мероприятия по благоустройству планируется завершить до 1 октября 2018 года.

В рамках программы в Челябинске будет благоустроенно девять общественных территорий

В Челябинске будет благоустроено девять общественных территорий, которые выбрали жители. Это территория детской спортивной юношеской школы "Факел", тропа здоровья в парке "Никольская роща", парк "Северо-Западный", скверы "КПЗиС" и "Первостроителей", на улице Богдана Хмельницкого, "Колющенко", "Алое поле" и детский парк им. В. В. Терешковой. В Магнитогорске облагородят "Экологический парк", в Снежинске спуск к озеру Синара, в Кыштыме "Парк им. А.С. Пушкина", в Златоусте парк культуры и отдыха "Молодёжный" и площадь перед центральной городской библиотекой.

В Южноуральске уже завершена реконструкция городского парка, где заменили аттракционы, построили велопарк, роллердром и площадку для скейтбординга. На эти цели муниципалитет получил 23,5 млн рублей.

В целом на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в регионе выделено свыше одного млрд рублей, из них 854 млн из федерального бюджета, 200 млн рублей из областного. На софинансирование мероприятий по благоустройству из местных бюджетов выделено около 50 млн рублей.

"В Челябинской области реализация программы "Формирование комфортной городской среды" сейчас находится в активной практической стадии, муниципалитетами ведется работа по благоустройству придомовых территорий, дворов и общественных пространств. В текущем году на эти цели выделено свыше одного миллиарда рублей, что позволит реконструировать 131 общественную территорию и навести порядок в 542 дворах. Это программа необходима для повышения комфорта жизни наших земляков. Важно, чтобы работы были проведены качественно, в срок и в запланированном объеме", – подчеркнул Борис Дубровский.