"Источники надо поискать…". Моор попросил у Путина помощи со строительством онкоцентра в Тюмени

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Они обсудили строительство медицинского города, который возводится в столице региона с 2007 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Александр Моор попросил главу государства помочь со строительством онкоцентра.

По словам главы региона, в проект медицинского города вложены федеральные, и областные деньги. Все здания расположены на одном участке, связаны единой инфраструктурой. Часть из них уже построена: шесть объектов возвели в разные годы. В их числе – федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть "Нефтяник", где в этом году закончен комплексный капитальный ремонт и завезено новое оборудование, радиологический и морфологический центры. В рамках этого большого проекта реализуется частный проект – центр "Мать и дитя". Возведены три дома, где будут жить врачи и средний медицинский персонал.

Еще два объекта строятся, рассказал Моор, - это онкологический центр и областная детская больница. По последнему зданию власти сейчас активно работают с Минздравом с включением в национальный проект, а вопрос со строительством онкоцентра решается уже четыре года. Моор попросил Путина о помощи.

"В 2014 г. вместе с Минздравом и Минфином решали вопрос о кредитовании проекта через международный банк реконструкции и развития, была сформирована концепция, однако в силу объективных обстоятельств она не состоялась. После вашего послания Федеральному собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности", - обратился Моор.

Путин ответил, что нужно поискать источники финансирования: "Объект надо заканчивать – это совершенно точно".