Министерство инфраструктуры Украины задумало отменить поезда в Россию

Киевский режим планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Как передаёт РИА "Новости", министр инфраструктуры Украины Виктор Омелян рассказал о том, что его ведомство уже обсуждает такой вариант. По мнению чиновника, Украина не понесёт значительных убытков от прекращения движения российских поездов через её территорию.

Интересно, что по итогам прошлого года именно маршрут Киев – Москва стал наиболее прибыльным для украинских железнодорожников, на фоне общей убыточности поездов дальнего следования, на данном направлении была получена прибыль в размере почти шести миллионов долларов.

С октября 2015 г. между РФ и Украиной полностью прекращено авиасообщение, а количество пассажирских поездов существенно сократилось. По украинской территории сейчас проходит только один российский поезд – транзитный Москва – Кишинёв.

При этом, как сообщало Накануне.RU, Киев желает добиться от России юридических гарантий поставок газа через свою территорию.