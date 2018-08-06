"Звери что ли совсем?" В Шадринске злоумышленники задушили незнакомца из-за 1,6 тыс. рублей

В Шадринске осудили двух мужчин, которые из-за смехотворной суммы денег убили незнакомца.

Инцидент произошел в мае прошлого года - на улице злоумышленники встретили мужчину 1982 года рождения и начали с ним выпивать, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого они отвели потерпевшего в безлюдное место по мосту через реку Исеть - это было видно на камерах видеонаблюдения. Там они избили его и задушили рукавами куртки.

"Злоумышленники обыскали одежду потерпевшего и похитили банковскую карту, с которой в этот же день сняли денежные средства в размере 1 тыс. 600 рублей", - добавили в СК.

Тело погибшего нашел случайный прохожий.

Обвиняемые не признали своей вины, пытаясь оговорить друг друга. Одному суд дал 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима, другому - 13,5 лет в колонии строгого режима.

В социальных сетях жители Шадринска назвали такой поступок зверством.

"Звери что ли совсем? Убить человека из-за нескольких сотен рублей. Куда мы катимся...", - написал Сергей Иванцов.