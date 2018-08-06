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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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ФАС оштрафовал "Победу" на 450 тысяч рублей
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победа самолет авиакомпания (2016) | Фото: tio.by

Авиакомпания "Победа" оштрафована за непредставление документов на 450 тысяч рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в Санкт-Петербургском управлении ФАС РФ, сейчас проводится мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково".

Информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы", отметили в ведомстве.

В октябре 2017 года авиакомпания была наказана за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов.

Летом "Победа" была оштрафована за нарушение прав потребителей после проверки свердловского Роспотребнадзора. Пассажиру, купившему билет на рейс, было отказано в перевозке из-за отсутствия мест на борту самолета из-за перепродажи билетов.

Ранее против авиакомпании "Победа" возбуждали дело из-за отказа в перевозке женщине с ребенком, больным ДЦП.

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06.08.2018 14:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб

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ФАС оштрафовал "Победу" на 450 тысяч рублей
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