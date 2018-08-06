ФАС оштрафовал "Победу" на 450 тысяч рублей

Авиакомпания "Победа" оштрафована за непредставление документов на 450 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Санкт-Петербургском управлении ФАС РФ, сейчас проводится мониторинг цен на авиаперевозки по маршрутам, пролегающим из/в аэропорт "Пулково".

Информацию о динамике цен в антимонопольный орган предоставили все получившие запросы авиакомпании, кроме "Победы", отметили в ведомстве.

В октябре 2017 года авиакомпания была наказана за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов.

Летом "Победа" была оштрафована за нарушение прав потребителей после проверки свердловского Роспотребнадзора. Пассажиру, купившему билет на рейс, было отказано в перевозке из-за отсутствия мест на борту самолета из-за перепродажи билетов.

Ранее против авиакомпании "Победа" возбуждали дело из-за отказа в перевозке женщине с ребенком, больным ДЦП.