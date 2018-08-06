В Грузии задержан нижегородский депутат Александр Глушков, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве

В Грузии задержан депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Как выяснили следователи, в июле 2015 года Глушков получил через посредника, которым выступил его родной брат Владимир, от директора строительной фирмы взятку в 6 млн руб. за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов. Также по версии следствия в 2013-2016 годах братья Глушковы вместе со своим юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации на земельном участке для автостанции построили двухэтажное здание торгового центра.

Как показало расследование, при этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены, а планировка его территории изменена. Также подельники приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости, причинив ущерб муниципалитету на сумму не менее 100 млн руб.

2 августа этого года в Грузии уже был задержан Владимир Глушков, который является депутатом Земского собрания Балахнинского района. Александра Глушкова задержали 5 августа. Сейчас решается вопрос об экстрадиции обоих братьев для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.