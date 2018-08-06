Троих томичей "взяли" в Югре за попытку украсть 300 тонн нефти

В Югре сотрудники ФСБ задержали троих жителей Томской области, пытавшихся украсть у "Славнефть-Мегионнефтегаз" 300 т нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Подозреваемые "врезались" в нефтепровод компании. Для перекачки нефти они использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления. По такой схеме им удалось наполнить 4 цистерны по 75 т каждая.

Возбуждено уголовное дело. Двоих из трех томичей отправили под подписку, одного арестовали.