Зауральские пограничники поймали иностранца, который несколько раз менял на родине фамилию для въезда в Россию

В пункте "Петухово" зауральские пограничники поймали иностранца, который на своей родине несколько раз менял фамилию для того, чтобы ездить в Россию на заработки.

Инцидент произошел 30 июля этого года - при прохождении пограничного контроля в результате проверки документов пассажиров автомобиля "Мерседес", который ехал из Бишкека в Сургут, был выявлен иностранец, которому въезд в Россию запрещен до осени следующего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Помимо смен фамилий, нарушитель использовал различные регионы России для пересечения госграницы - Новосибирскую, Омскую, Курганскую и Тюменскую области.

Сейчас иностранца задержали и поместили в СИЗО, ему грозит до 4 лет лишения свободы.