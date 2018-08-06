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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
06.08.2018 13:14 Мск (15:14 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Сочи СК устанавливает ответственных за эксплуатацию ливневки, в которую упал мальчик
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потоп паводок ливневая канализация (2007) | Фото: вести.ru

В Сочи после гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Краснодарскому краю.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 3 августа. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи допрашивают свидетелей происшествия. Кроме того, устанавливаются лица, ответственные за безопасность эксплуатации ливневых сооружений.

Ранее в мэрии заявили, что такие канавы проложены еще в 60-х годах прошлого века. Решеток на них нет специально, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, они могут быть сорваны потоком воды.

Другие новости по темам: сочи, мальчик, ливневка
06.08.2018 13:14 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
15:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.08.2018 20:13 Мск
Администрация Сочи объяснила отсутствие решеток на ливневке, в которой утонул ребенок

Ранее 03.08.2018 18:38 Мск
В Сочи выясняются обстоятельства гибели упавшего в ливнёвку мальчика








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В Сочи СК устанавливает ответственных за эксплуатацию ливневки, в которую упал мальчик
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