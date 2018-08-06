В Сочи СК устанавливает ответственных за эксплуатацию ливневки, в которую упал мальчик

В Сочи после гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 3 августа. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи допрашивают свидетелей происшествия. Кроме того, устанавливаются лица, ответственные за безопасность эксплуатации ливневых сооружений.

Ранее в мэрии заявили, что такие канавы проложены еще в 60-х годах прошлого века. Решеток на них нет специально, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, они могут быть сорваны потоком воды.