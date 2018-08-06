В Екатеринбурге пройдет четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии между Алояном и Тете

Екатеринбург примет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Как сообщили Накануне.RU в компании RCC Boxing Promotions, 13 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" встретятся чемпион WBA, призер Олимпийских игр Михаил Алоян (4-0-0, Россия) и чемпион WBO Золани Тете (27-3-0, ЮАР). Они разыграют в бою титул WBO в легчайшем весе.

Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, Екатеринбург предоставил лучшие условия для проведения турнира, отдельно отметив, что не исключает проведения здесь полуфинала и финала. Умар Кремлев выразил слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе РМК Игорь Алтушкину за то, внимание, которое уделяется в регионе развитию бокса, за создание современной инфраструктуры, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня. «В Москве такого даже не увидишь!», - отметил Умар Кремлев и завил о том, что на такой площадке, как Академия единоборств РМК, можно не только заниматься спортсменам, но и реализовывать обучающие программы для тренеров и судей.

Академия, напомним, стала первым спортивным объектом в Свердловской области, полностью ориентированным на развитие единоборств. На шести этажах спортивного комплекса разместились секции по 12 направлениям. Здесь есть тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем, зоны бокса, кроссфита, силового экстрима, греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, есть инфраструктура для занятий кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу и грэпплингом. «Арена РМК» вмещает четыре сотни человек, где могут проходить соревнования, мастер-классы и взвешивания.

Организацией четвертьфинала будет заниматься Русская медная компания совместно с правительством Свердловской области. Полный кард турнира пока формируется, но уже известно, что боксеры, представляющие RCC Boxing Promotions, также выйдут на ринг. Трансляцию будут вести более 80 стран.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что регион проведет турнир на самом высоком уровне, а если финал будет проходить в уральской столице, то в качестве площадки будет выбран стадион "Екатеринбург-Арена", принимавший матчи ЧМ-2018 по футболу.

"Есть определенные условия по количеству зрителей для проведения суперсерии: четвертьфинал - 10 тыс., полуфинал - 15 тыс. и финал - свыше 15 тыс. человек. Для финала у нас есть площадка - это Центральный стадион. Но мы не говорим о том, что будем проводить финал. Все начинается с малого, если по итогам проведения четвертьфинала у Федерации бокса не будет вопросов, то, естественно, мы будем заявляться дальше. Сегодня все зависит от нас", - заявил губернатор.

Всемирная боксерская суперсерия была основана в 2017 году. Призовой фонд первого сезона составил 50 млн долларов, также победитель получает специальный приз - Кубок Мухаммеда Али. В первом сезоне его выиграл украинский боксер Александр Усик.