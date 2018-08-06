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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге пройдет четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии между Алояном и Тете
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Михаил Алоян, боксер (2018) | Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Екатеринбург примет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Как сообщили Накануне.RU в компании RCC Boxing Promotions, 13 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" встретятся чемпион WBA, призер Олимпийских игр Михаил Алоян (4-0-0, Россия) и чемпион WBO Золани Тете (27-3-0, ЮАР). Они разыграют в бою титул WBO в легчайшем весе.

Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, Екатеринбург предоставил лучшие условия для проведения турнира, отдельно отметив, что не исключает проведения здесь полуфинала и финала. Умар Кремлев выразил слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе РМК Игорь Алтушкину за то, внимание, которое уделяется в регионе развитию бокса, за создание современной инфраструктуры, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня. «В Москве такого даже не увидишь!», - отметил Умар Кремлев и завил о том, что на такой площадке, как Академия единоборств РМК, можно не только заниматься спортсменам, но и реализовывать обучающие программы для тренеров и судей.

Академия, напомним, стала первым спортивным объектом в Свердловской области, полностью ориентированным на развитие единоборств. На шести этажах спортивного комплекса разместились секции по 12 направлениям. Здесь есть тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем, зоны бокса, кроссфита, силового экстрима, греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, есть инфраструктура для занятий кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу и грэпплингом. «Арена РМК» вмещает четыре сотни человек, где могут проходить соревнования, мастер-классы и взвешивания.

Организацией четвертьфинала будет заниматься Русская медная компания совместно с правительством Свердловской области. Полный кард турнира пока формируется, но уже известно, что боксеры, представляющие RCC Boxing Promotions, также выйдут на ринг. Трансляцию будут вести более 80 стран.

Евгений Куйвашев, Умар Кремлев, Михаил Алоян(2018)|Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что регион проведет турнир на самом высоком уровне, а если финал будет проходить в уральской столице, то в качестве площадки будет выбран стадион "Екатеринбург-Арена", принимавший матчи ЧМ-2018 по футболу.

"Есть определенные условия по количеству зрителей для проведения суперсерии: четвертьфинал - 10 тыс., полуфинал - 15 тыс. и финал - свыше 15 тыс. человек. Для финала у нас есть площадка - это Центральный стадион. Но мы не говорим о том, что будем проводить финал. Все начинается с малого, если по итогам проведения четвертьфинала у Федерации бокса не будет вопросов, то, естественно, мы будем заявляться дальше. Сегодня все зависит от нас", - заявил губернатор.

Михаил Алоян, боксер(2018)|Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Всемирная боксерская суперсерия была основана в 2017 году. Призовой фонд первого сезона составил 50 млн долларов, также победитель получает специальный приз - Кубок Мухаммеда Али. В первом сезоне его выиграл украинский боксер Александр Усик.

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06.08.2018 13:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:16 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 13:44 Мск
Четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии может пройти в Екатеринбурге








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В Екатеринбурге пройдет четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии между Алояном и Тете
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