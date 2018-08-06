Три колледжа Челябинской области получат федеральные гранты на приобретение оборудования

Три колледжа Челябинской области выиграли в конкурсе министерства образования и науки Российской Федерации и получат федеральные гранты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко получит 14 млн рублей, политехнический колледж – 22 млн рублей, Южно-Уральский государственный технический колледж выиграл 20 млн рублей. Средства будут перечислены из федерального бюджета.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что система среднего профессионального образования в области активно развивается.

"Когда мы видим наши образовательные учреждения в списках победителей и призеров всероссийских конкурсов, движении WorldSkills, то понимаем, что наши техникумы и колледжи заинтересованы в том, чтобы совершенствоваться, улучшать материальную базу, методики преподавания, чтобы соответствовать актуальным потребностям работодателей и рынка труда", - отметил он.

По решению губернатора эти учреждения также получат гранты из областного бюджета в размере 26,5 млн рублей. Еще 22 млн рублей учреждениям выделят работодатели, заинтересованные в профессионализме будущих специалистов.

Средства в размере более 105 миллионов рублей направят на приобретение оборудование и улучшение материально-технической базы учреждений.

Добавим, что в грантовом конкурсе принимали участие более 400 организаций, 62 учреждения среднего профессионального образования стали победителями.