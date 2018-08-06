ЕС возьмет под патронаж восстановление Донбасса, - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина приветствует готовность ЕС присоединиться к восстановлению подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на саммите Украина-ЕС была достигнута договоренность о запуске инициативы Порошенко относительно "патронажа" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами Донбасса. Цель проекта - адресная помощь на восстановление инфраструктуры, экономическое развитие и обеспечение "нормальной жизнедеятельности общин".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко намерен создать специальный орган для подсчета убытков от потери части Донбасса и Крыма и потребовать от России возместить их.