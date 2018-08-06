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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 12:43 Мск (14:43 Екб)
общество | Сибирский ФО | В России
СКР: задолженность перед работниками Дарасунского рудника полностью погашена
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коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

Задолженность перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье полностью погашена. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, в июле около 60 шахтеров золотодобывающего предприятия "Урюмкан" объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. После того, как им выдали деньги за май, горняки приостановили акцию.

Как удалось установить следователям, задержки в выплатах начались с мая этого года. Общая численность работников предприятия составляет более 400 человек, а сумма задолженности по заработной плате - более 31 млн руб. 26 июля к голодовке присоединились еще 27 сотрудников, общее их количество составило 87 человек.

СКР направил руководству ООО "Дарасунский рудник" представление, в котором потребовал погасить имеющуюся задолженность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход проверки под свой контроль. В результате 27 июля руководство полностью погасило долг по заработной плате перед своими работниками, и шахтеры прекратили голодовку.

2 августа сотрудникам были выплачены отпускные пособия, а также компенсация за задержку зарплаты на сумму около 3,5 млн руб. По данным СКР, общая сумма выплат составила около 35 млн руб.

Как отметили в ведомстве, сейчас доследственная проверка продолжается. Процессуальное решение по ее итогам будет принято после детального выяснения всех обстоятельств.

Добавим, недавно стало известно, что Дарасунский рудник закроют на два месяца.

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06.08.2018 12:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:43 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 07:47 Мск
Дарасунский рудник, где объявляли голодовку шахтеры, закроют на два месяца

Ранее 27.07.2018 10:15 Мск
Горняки Дарасунского рудника в Забайкалье приостановили голодовку

Ранее 25.07.2018 08:26 Мск
Голодающим шахтерам Дарасунского рудника задолжали около 32 млн рублей

Ранее 24.07.2018 09:35 Мск
В Забайкалье шахтеры вновь объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

Ранее 19.09.2017 10:50 Мск
Следственный комитет организовал проверку на Дарасунском руднике в Забайкалье, где бывшие шахтеры объявили голодовку








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СКР: задолженность перед работниками Дарасунского рудника полностью погашена
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