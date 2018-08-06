СКР: задолженность перед работниками Дарасунского рудника полностью погашена

Задолженность перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье полностью погашена. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, в июле около 60 шахтеров золотодобывающего предприятия "Урюмкан" объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. После того, как им выдали деньги за май, горняки приостановили акцию.

Как удалось установить следователям, задержки в выплатах начались с мая этого года. Общая численность работников предприятия составляет более 400 человек, а сумма задолженности по заработной плате - более 31 млн руб. 26 июля к голодовке присоединились еще 27 сотрудников, общее их количество составило 87 человек.

СКР направил руководству ООО "Дарасунский рудник" представление, в котором потребовал погасить имеющуюся задолженность. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход проверки под свой контроль. В результате 27 июля руководство полностью погасило долг по заработной плате перед своими работниками, и шахтеры прекратили голодовку.

2 августа сотрудникам были выплачены отпускные пособия, а также компенсация за задержку зарплаты на сумму около 3,5 млн руб. По данным СКР, общая сумма выплат составила около 35 млн руб.

Как отметили в ведомстве, сейчас доследственная проверка продолжается. Процессуальное решение по ее итогам будет принято после детального выяснения всех обстоятельств.

Добавим, недавно стало известно, что Дарасунский рудник закроют на два месяца.