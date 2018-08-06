Лидер "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

Осужденный на два года колонии общего режима лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат, по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей.

Напомним, Мосгорсуд в феврале текущего года не нашел оснований для досрочного освобождения (УДО) Аникеева.

Однако 3 июля вступил в силу закон, согласно которому время содержания фигуранта дела под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима. Один день в СИЗО засчитывается за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Напомним, в июле прошлого года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.