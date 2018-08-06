При въезде в Крым задержаны украинцы с боевыми патронами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали украинских граждан, пытавшихся провезти на полуостров боеприпасы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти одновременно произошли два случая. При попытке въезда в Россию пограничники остановили автомобиль марки "KIA", следовавший по маршруту Николаев - Севастополь под управлением гражданина Украины 1976 года рождения. В ходе осмотра с применением служебной собаки в боковом кармане багажника, перчаточном ящике и кармане переднего пассажирского сидения обнаружено более двадцати патронов калибром 9 и 12 мм, упакованных в пластиковые мешки.

В тот же вечер в пункте пропуска "Перекоп" при обследовании автомобиля марки "Mazda", направлявшегося из Кривого Рога в Ялту и принадлежащего гражданке Украины 1970 года рождения, пограничники и таможенники нашли предположительно боевой патрон калибра 7,62 мм. Все запрещенные к провозу предметы изъяты и переданы на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение, отметили в погрануправлении.

Как сообщало Накануне.RU, в конце июля гражданин Украины пытался пешком в своем рюкзаке пронести в Крым патроны.