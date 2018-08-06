В ходе ВЭФ Абэ хочет договориться об улучшении отношений с Китаем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе Восточного экономического форума, который состоится 11 – 13 сентября во Владивостоке. Как передаёт The Japan Times, в ходе встречи планируется обсудить улучшение отношений между Токио и Пекином.

С этой же целью Синдзо Абэ якобы намерен 15 августа воздержаться от посещения храма Ясукуни, в котором почитаются японцы, погибшие в годы Второй мировой войны. Китай считает, что среди табличек с именами погибших солдат есть и те, что посвящены военным преступникам и поэтому считает посещение храма Ясукуни японскими политиками проявлением милитаризма.

Кроме двусторонних проблем японский лидер также намерен обсудить со своим китайским коллегой ядерное разоружение КНДР и возвращение из Северной Кореи японских подданных, которые, как считается, были похищены северокорейскими спецслужбами.

Визит Синдзо Абэ в Китай может состояться в октябре, а посещение Си Цзиньпином Японии ожидается в следующем году.

Кроме того, сегодня стало известно, что на полях ВЭФ Синдзо Абэ готов провести личную встречу и с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.