В Австралии из-за ажиотажа на два месяца продлили "гастроли" ямальского мамонтенка Любы

Мумию ямальского мамонтенка Любы привезли с "гастролей" по Австралии. Для того, чтобы все желающие могли увидеть ее, пришлось на два месяца продлить пребывание гостьи в Сиднее, передает корреспондент Накануне.RU.

Чтобы не повредить ее, в дальние командировки мамонтенок передвигается в специальном кофре с определенным микроклиматом: температура – плюс 20-25, влажность – 40-50%. За 10 лет, что прошли с момента обнаружения, Люба съездила не только во многие города России, но и в Японию, США, Гонконг, Канаду и Британию, сообщает ТАСС. В австралийской столице поток зрителей не иссякал даже после того, как пребывание ямальской гостьи продлили на два месяца.

Напомним, в середине мая 2007 г. на полуострове Ямал в верхнем течении реки Юрибей оленевод Юрий Вэйвович Худи обнаружил замороженный труп мамонтёнка уникальной сохранности. По словам экспертов, замерзшие туши ископаемых животных такой степени сохранности никогда еще не встречались. Мамонтёнок, которого назвали Любой по имени жены Юрия Худи, по определению экспертов, является самкой, погибшей в возрасте трех месяцев около 42 тыс. лет тому назад.