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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 12:14 Мск (14:14 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
В Австралии из-за ажиотажа на два месяца продлили "гастроли" ямальского мамонтенка Любы
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Мамонтенок Люба, музей МВК имени И.С. Шемановского, (2015) | Фото:

Мумию ямальского мамонтенка Любы привезли с "гастролей" по Австралии. Для того, чтобы все желающие могли увидеть ее, пришлось на два месяца продлить пребывание гостьи в Сиднее, передает корреспондент Накануне.RU.
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Чтобы не повредить ее, в дальние командировки мамонтенок передвигается в специальном кофре с определенным микроклиматом: температура – плюс 20-25, влажность – 40-50%. За 10 лет, что прошли с момента обнаружения, Люба съездила не только во многие города России, но и в Японию, США, Гонконг, Канаду и Британию, сообщает ТАСС. В австралийской столице поток зрителей не иссякал даже после того, как пребывание ямальской гостьи продлили на два месяца.

Напомним, в середине мая 2007 г. на полуострове Ямал в верхнем течении реки Юрибей оленевод Юрий Вэйвович Худи обнаружил замороженный труп мамонтёнка уникальной сохранности. По словам экспертов, замерзшие туши ископаемых животных такой степени сохранности никогда еще не встречались. Мамонтёнок, которого назвали Любой по имени жены Юрия Худи, по определению экспертов, является самкой, погибшей в возрасте трех месяцев около 42 тыс. лет тому назад.

мамонтенок Люба музей шемановского Салехард(2010)|Фото: Накануне.RU

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06.08.2018 12:14 Мск | Сидней | Михаил Лукашкин
14:14 Екб

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В Австралии из-за ажиотажа на два месяца продлили "гастроли" ямальского мамонтенка Любы
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