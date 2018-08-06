На трассе в Зауралье столкнулись 4 машины: пострадали пять человек

В Курганской области 3 августа столкнулись 4 автомобиля.

Авария произошла на федеральной трассе "Иртыш" в Юргамышском районе в 16.05, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель "Газели" врезался во впереди идущую "Ладу Калину", легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в "Ниву". После этого "Газель" продолжила ехать и столкнулась еще с одной "Газелью" по касательной, которая ехала в попутном направлении.

Оба водителя получили травмы, также пострадали еще трое пассажиров данных автомобилей.