Дубровский наградил Яремчук знаком отличия "За заслуги перед Челябинской областью"

Губернатор Борис Дубровский наградил Светлану Яремчук знаком отличия "За заслуги перед Челябинской областью". Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Яремчук награждена за заслуги в развитии средств массовой информации и деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

"Наградить знаком отличия "За заслуги перед Челябинской областью" Яремчук Светлану Галеевну - советника генерального директора акционерного общества "Областное телевидение", - говорится в документе.

Яремчук с 2005 года возглавляла "ОТВ". В конце мая генеральным директором "Областного телевидения" назначен Олег Дубровин. Яремчук была назначена советником гендиректора.