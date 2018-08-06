В Москве 14-летний школьник погиб во время ремонта компьютера

Столичный Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьника. Его погубил сломавшийся компьютер.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, днем 5 августа в квартире одного из жилых домов по улице Грайвороновской было найдено тело 14-летнего подростка. По предварительным данным, причиной смерти юноши стало поражение электрическим током во время самостоятельного ремонта компьютера.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти школьника назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.