Россельхознадзор раскрыл, какие продукты чаще всего уничтожались из-за продэмбарго

Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции, ввезенной в Россию из стран, подпавших под продэмбарго.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, незаконно ввезенной животноводческой продукции уничтожено 862,3 тонны. В основном это "молочка".

"Санкционной" растительной продукции уничтожено 24,9 тысячи тонн. Большая часть – это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также томаты турецкого происхождения.

В 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Запрет продлевается каждый год.

В 2015 году Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию и подпадающих под продовольственное эмбарго. Однако сжигание и уничтожение продуктов вызвало волну недовольства. Россияне предложили раздавать "санкционку" малоимущим жителям. КПРФ подготовила проект закона об изъятии и распределении запрещенных продуктов. В частности, европейские продукты предлагалось гумконвоем отправлять в Донбасс.