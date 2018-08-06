На Среднем Урале Клуб любителей лошадей незаконно захватил землю РЖД

Свердловская транспортная прокуратура вскрыла факт незаконного использования земельного участка. Нарушителю назначен крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что Клуб любителей лошадей использовал земельный участок для размещения четырех загонов для выгула животных. Также было установлено, что земля является федеральной собственностью и находится в полосе отвода ОАО "РЖД", но при этом использовалась без оформленных по закону правоустанавливающих документов.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Управление Росреестра по Свердловской области назначило юридическому лицу штраф в размере 100 тыс. руб. Также прокурором было внесено представление, по итогам рассмотрения которого все нарушения устранены.