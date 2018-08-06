"Могут быть проблемы с развитием космической тематики": министр промышленности Свердловской области о ситуации на НПО автоматики

"В рамках указа Президента РФ Владимира Путина оборонные предприятия должны довести долю гражданской продукции до 50%, а в 2017 году они уже сделали 24%, сейчас порядка 35-40%. Они являются разработчиками такого направления, которое востребовано не только в России, но и за её пределами. По гражданской продукции у них всё в норме. Могут быть проблемы в перспективе развития космической тематики, но тут уровень госзаказа зависит не от них, а от государства. Сказать, что там всё пропало - не скажу", - заявил Пересторонин.

Отметим, что произошедшая в 2016 г. замена бывшего гендиректора Леонида Шалимова на экс-министра промышленности и науки Свердловской области Андрея Мисюру привела к недовольству на предприятии, сам Шалимов также критикует новое руководство флагмана военной промышленности.

В настоящее время не все довольны произошедшими переменами. Сотрудники жалуются на увольнения, снижение объемов заказов. На условиях анонимности один из сотрудников рассказал Накануне.RU, что в НПО у рабочих специальностей (монтажники, слесари) стала падать заработная плата в связи со снижением объемов работы, а они находятся на сдельной оплате труда.

Смена руководства в НПО произошла в 2016 г., когда уже бывший генеральный директор Леонид Шалимов написал заявление "по собственному желанию" после срыва запуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Причиной, по мнению специалистов, стал неисправный кабель, за производство которого отвечало екатеринбургское предприятие. Между тем, как подчеркивают эксперты, неисправность не была критически важной для пуска.