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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Отказалась готовить еду. На Среднем Урале осудили двух друзей, убивших жену одного из них
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зал судебных заседаний, суд, табличка (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловском областном суде огласили приговор двум мужчинам из Краснотурьинска - Равилю Бахтиярову и Сергею Туркину, которые признаны виновными в убийстве жены первого из названных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда региона.
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В ночь с 6 на 7 февраля 2017 года Туркин и супруги Бахтияровы выпивали спиртное дома у семейной пары. Муж и жена поссорились из-за того, что женщина отказалась приготовить еду. В ходе перепалки Бахтияров ударил жену четыре раза руками, нанес два удара молотком и четыре удара ножом. Потом Туркин нанес еще 16 ножевых ранений еще живой женщине. Осознав содеянное, мужчины попросили соседей вызвать полицию и объяснили, что, кажется, убили человека.

Суд назначил каждому по 15 лет колонии строгого режима.

Кроме того, они обязаны выплатить матери убитой по 1 млн руб. в качестве моральной компенсации, а также возместить расходы на ритуальные услуги.

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06.08.2018 11:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:04 Екб

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Отказалась готовить еду. На Среднем Урале осудили двух друзей, убивших жену одного из них
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