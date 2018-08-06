Отказалась готовить еду. На Среднем Урале осудили двух друзей, убивших жену одного из них

В Свердловском областном суде огласили приговор двум мужчинам из Краснотурьинска - Равилю Бахтиярову и Сергею Туркину, которые признаны виновными в убийстве жены первого из названных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда региона.

В ночь с 6 на 7 февраля 2017 года Туркин и супруги Бахтияровы выпивали спиртное дома у семейной пары. Муж и жена поссорились из-за того, что женщина отказалась приготовить еду. В ходе перепалки Бахтияров ударил жену четыре раза руками, нанес два удара молотком и четыре удара ножом. Потом Туркин нанес еще 16 ножевых ранений еще живой женщине. Осознав содеянное, мужчины попросили соседей вызвать полицию и объяснили, что, кажется, убили человека.

Суд назначил каждому по 15 лет колонии строгого режима.

Кроме того, они обязаны выплатить матери убитой по 1 млн руб. в качестве моральной компенсации, а также возместить расходы на ритуальные услуги.