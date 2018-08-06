Крымский мост обновил рекорд суточного трафика

На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик - 32 тысячи транспортных средств за сутки. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

Это произошло в воскресенье, 5 августа. Предыдущее рекордное значение установлено 15 июля, передает РИА Новости. Тогда по мосту проехали 31,5 тысячи автомобилей.

Напомним, автомобильное движение по переходу началось 15 мая. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

В конце июля строители приступили к укладке рельс на железнодорожной части Крымского моста.