В Зауралье уже второй раз за последний месяц утонул рыбак

Вечером 5 августа в Курганской области утонул рыбак - это уже второй подобный случай за последние несколько дней.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 июля на озере Брюхово утонул рыбак 1965 года рождения.

В этот раз на берегу озера Филино в деревне Егорино Мишкинского района нашли тело пенсионера 1941 года рождения.

"Возвращаясь к берегу, мужчина выпал из собственной лодки в озеро. Тело рыбака достали из воды двое товарищей, которые в момент произошедшего несчастного случая находились на берегу водоема", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.