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политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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В Камышлове 3,3 тысячи человек выстроились в "Мегаземлянику". Город отметил 350-летие на "UralTerraJazz"
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UralTerraJazz-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

3,3 тыс. человек выстроились 4 августа в огромную землянику. "Вкусный" флэшмоб стал частью празднования 350-летия Камышлова. Среди других событий праздника – фестивали "Земляничный джем", скульптур из песка "Kamyshlov-art-Sand" и "UralTerraJazz", на котором выступили пианист Даниил Крамер, скрипач Тим Клипхаус, вокалистка Дебора Чести и другие, передает корреспондент Накануне.RU.
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Начался праздник с открытия VII фестиваля скульптур "Kamyshlov-art-Sand". Для него было завезено 12 "КамАЗов" песка. Перед тем, как первые зрители оказались во дворе художественной школы, где выставлены шедевры, им надо было ответить на несколько краеведческих вопросов, например, отгадать названия улиц города до революции.

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Следующим событием стал о рекорд, установленный на центральной площади Камышлова: 3 тыс. 350 человек в дождевиках зеленого и красного цвета выстроились в огромную землянику. Для этого сформировали три колонны, которые заходили на площадь с разных сторон.

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Главе города Алексею Половникову вручили сертификат Книги рекордов России. Это стало открытием V фестиваля "Земляничный джем".

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Главе Камышлова Алексею Половникову вручили сертификат, подтверждающий рекорд

После в праздничном шествии прошли участницы конкурса "Мисс земляничка".

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

После стартовал VI "UralTerraJazz". В этом году на него приехали скрипач Тим Клипхаус и трио Даниила Крамера, саксофонист Чад Лефковиц-Браун, вокалистка из Италии Дебора Чести, музыканты с Кубы, "Hot Havana Orchestra", финская гитаристка и вокалистка Эрья Лиитинен.

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

На центральной улице Карла Маркса (бывшей Торговой), перекрытой на время праздника, традиционно развернулась торговля. Продавали мед, землянику и джем из нее, мед, различные произведения декоративно-прикладного искусства.

UralTerraJazz-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: UralTerraJazz, Земляничный джем, Камышлов art-sand, Алексей Половников, Ирина Щетникова, день города
06.08.2018 10:48 Мск | Камышлов | Михаил Лукашкин
12:48 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 12:00 Мск
Джаз, цыгане и земляника из 4 тысяч человек. Камышлов готовится отпраздновать день города на UralTerraJazz








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В Камышлове 3,3 тысячи человек выстроились в "Мегаземлянику". Город отметил 350-летие на "UralTerraJazz"
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