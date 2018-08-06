В Камышлове 3,3 тысячи человек выстроились в "Мегаземлянику". Город отметил 350-летие на "UralTerraJazz"

3,3 тыс. человек выстроились 4 августа в огромную землянику. "Вкусный" флэшмоб стал частью празднования 350-летия Камышлова. Среди других событий праздника – фестивали "Земляничный джем", скульптур из песка "Kamyshlov-art-Sand" и "UralTerraJazz", на котором выступили пианист Даниил Крамер, скрипач Тим Клипхаус, вокалистка Дебора Чести и другие, передает корреспондент Накануне.RU.

Начался праздник с открытия VII фестиваля скульптур "Kamyshlov-art-Sand". Для него было завезено 12 "КамАЗов" песка. Перед тем, как первые зрители оказались во дворе художественной школы, где выставлены шедевры, им надо было ответить на несколько краеведческих вопросов, например, отгадать названия улиц города до революции.

Следующим событием стал о рекорд, установленный на центральной площади Камышлова: 3 тыс. 350 человек в дождевиках зеленого и красного цвета выстроились в огромную землянику. Для этого сформировали три колонны, которые заходили на площадь с разных сторон.

Главе города Алексею Половникову вручили сертификат Книги рекордов России. Это стало открытием V фестиваля "Земляничный джем".

Главе Камышлова Алексею Половникову вручили сертификат, подтверждающий рекорд

После в праздничном шествии прошли участницы конкурса "Мисс земляничка".

После стартовал VI "UralTerraJazz". В этом году на него приехали скрипач Тим Клипхаус и трио Даниила Крамера, саксофонист Чад Лефковиц-Браун, вокалистка из Италии Дебора Чести, музыканты с Кубы, "Hot Havana Orchestra", финская гитаристка и вокалистка Эрья Лиитинен.

На центральной улице Карла Маркса (бывшей Торговой), перекрытой на время праздника, традиционно развернулась торговля. Продавали мед, землянику и джем из нее, мед, различные произведения декоративно-прикладного искусства.