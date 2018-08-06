В США разрабатывают новые меры наказания для иностранных хакеров

В США разрабатывают новые меры наказания иностранных хакеров, которые могут проникать в сети важнейших структур.

Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что ряд стран продолжают вмешиваться в дела Штатов. По его словам, этот процесс необходимо остановить

"Инициатива о принятии конкретных действий в этом направлении исходит от основных федеральных агентств в связи с необходимостью противостояния нарастающим угрозам электрическим сетям страны и другим жизненно важным структурам от хакеров, спонсируемых, в частности, Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", - пишет издание The Wall Street Journal, на которое ссылается "Интерфакс".

Напомним, в феврале этого года Дональд Трамп обвинил Россию в создании хаоса и раскола в США. На минувшей неделе сообщалось, что он потребовал прекратить расследование возможного вмешательства Москвы в американские выборы.