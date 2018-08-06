На Иннопроме было заключено 100 крупных договоров. Предварительные итоги

На Иннопроме-2018 было представлено более 850 экспонатов, а в 2017 - 360. Об итогах выставки и перспективах рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, регион - центр промышленности РФ. Всего было заключено около 100 крупных договоров и большое количество соглашений. Например, Евгений Куйвашев подписал три документа по взаимодействию с субъектами - Нижний Новгород, Магадан и Татарстан. В рамках этих соглашений уже запланированы выезды на территорию, правительство региона уже наметило планы по совместной работе. В августе планируется первый выезд и обсуждение работы с несколькими компаниями.

"Жители области не должны считать, что это просто обычное мероприятие, после Иннопрома увеличивается количество рабочих мест, пополняется бюджет Свердловской области", - добавил министр

Общая сумма контрактов пока неизвестна. Итоги будут подведены чуть позже, но большая часть компаний в этом году заключила договоры на поставку оборудования.

Русская медная компания (РМК) презентовала гостям и участникам Международной промышленной выставки Иннопром-2018 в Екатеринбурге инвестиционные проекты на сумму 180 млрд. руб.

"В целом для Свердловской области с точки зрения локализации: за 2017 год в регионе было открыто порядка 18 новых производств, в том числе 6 предприятий - по итогам работы Иннопрома, где-то не хватало оборудования и на выставке эти вопросы были решены. С крупной структурой концерта "Алмаз-Антей" было подписано соглашение на тему производства аддитивных машин для использования в промышленности. У нас уже есть два типа машин, которые будут представлены в сентябре-октябре 2018 года. И в 2019 мы этот проект реализуем и пустим на территории Свердловской области. Полностью задействованы в работе Росатом, Алмаз-Антей, задействуем и Уральский федеральный университет. Подобного плана прошло обсуждение с объединенной Судостроительная Корпорацией. Мы предоставили возможность ознакомиться с работами, например, турбинного завода. Всё, что связано с производством турбин, паровых машин, всё делается у нас в регионе, и в рамках этой работы мы понимаем, что появятся новые заказы, как в сфере судостроения, так и в энергетике и в других направлениях", - рассказал Пересторонин.

Он также отметил, что следующий Иннопром будет направлен в сторону цифровизации производства.