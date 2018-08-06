Сотрудников букмекерской конторы "Росбет" задержали по делу об организации азартных игр

Следственный комитет объявил о разоблачении сети нелегальных казино, которые работали под прикрытием известной букмекерской конторы.

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 человек.

Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной преступной группой.

По предварительной информации, с марта 2017 года обвиняемые извлекли доход на сумму не менее 100 млн рублей.

Фролов и один из обвиняемых находятся под домашним арестом. Еще 15 соучастников – под подпиской о невыезде. Миронов находится в федеральном розыске.

В январе 2018 года в Челябинске пресекли незаконную деятельность жителя областного центра, который организовал нелегальную деятельность сети игорных клубов. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть игорных заведений в разных районах города, маскировавшихся под вывесками интернет-кафе.