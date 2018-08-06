Суд отпустил под домашний арест миасского депутата, обвиняемого в получении крупной взятки

В Челябинске суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест миасскому депутату Николаю Рындину, обвиняемому в получении взятки.

Рындин заключил досудебное соглашение.

"Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении Рындину Н. меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую – домашний арест с возложением ряда запретов и ограничений, поскольку, обвиняемым подана явка с повинной, им было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения, которое было удовлетворено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Напомним, в марте СК предъявил обвинение в получении взятки начальнику отдела дошкольного образования МКУ Миасса "Образование" Татьяне Баевой, депутату Совета депутатов Миасского городского округа Николаю Рындину и эксперту-оценщику Сергею Богатыреву.

По версии следствия, в 2017 году в Миассе обвиняемые и местный житель, действуя в организованной группе, приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада. За данные действия подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн рублей.