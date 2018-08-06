В Саратовской области джип насмерть сбил двух пенсионерок и скрылся

Смертельное ДТП с участием внедорожника произошло в городе Энгельс в минувшую субботу. Водитель автомобиля наехал на двух пожилых женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу неподалеку от дома № 294 по ул. Маяковского, сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД. После инцидента водитель джипа скрылся с места преступления. От полученных травм 61-летняя пенсионерка скончалась на месте. Вторая женщина умерла в больнице в воскресенье.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что автомобиль виновника смертельного ДТП уже установлен. В настоящий момент выясняется, кто находился за рулем джипа в момент аварии. Против злоумышленника будет возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее телеграм-канал "Театр юного зрителя" сообщил, что автомобиль принадлежит руководителю отдела процессуального контроля регионального следственного управления СКР. В пресс-службе ведомства по факту резонансного ДТП комментариев предоставлять не стали.