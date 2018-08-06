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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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В Курганском госуниверситете сменился начальник информационно-аналитического управления
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Курганский Государственный университет (2016) | Фото:Накануне.RU

В Курганском государственном университете - новое назначение. Информационно-аналитическое управление вуза - попросту говоря, пресс-службу, возглавил бывший заместитель директора Центра культуры и досуга университета Михаил Третьяков.

"По поводу планов пока ничего не скажу, просто вникаю в работу", - сообщил Накануне.RU Третьяков.
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К своим обязанностям он приступил с 6 августа.

Как сообщил Накануне.RU проректор КГУ по международной деятельности и информатизации Олег Филистеев, на Третьякова возлагают большие надежды.

"Ждём продолжения активной информационной политики по популяризации университета", - уточнил Филистеев.

Ранее информационно-аналитическое управление КГУ возглавляла Ульяна Грызова, сейчас она вернулась к себе на родину в Оренбургскую область.

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06.08.2018 09:55 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:55 Екб

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В Курганском госуниверситете сменился начальник информационно-аналитического управления
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