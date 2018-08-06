В Курганском госуниверситете сменился начальник информационно-аналитического управления

В Курганском государственном университете - новое назначение. Информационно-аналитическое управление вуза - попросту говоря, пресс-службу, возглавил бывший заместитель директора Центра культуры и досуга университета Михаил Третьяков.



"По поводу планов пока ничего не скажу, просто вникаю в работу", - сообщил Накануне.RU Третьяков.

К своим обязанностям он приступил с 6 августа.

Как сообщил Накануне.RU проректор КГУ по международной деятельности и информатизации Олег Филистеев, на Третьякова возлагают большие надежды.

"Ждём продолжения активной информационной политики по популяризации университета", - уточнил Филистеев.

Ранее информационно-аналитическое управление КГУ возглавляла Ульяна Грызова, сейчас она вернулась к себе на родину в Оренбургскую область.