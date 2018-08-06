Семья ямальца, погибшего в Красноярском крае в упавшем Ми-8, получит миллион

Семья жителя Тарко-Сале Богдана Рыбака, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, получит от правительства Ямала 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

И.о. губернатора Дмитрий Артюхов направил соболезнование супруге и родителям погибшего. Аналогичная телеграмма ушла коллективам "Роснефти", "РН-Ванкор", "ЮТэйр", губернатору Красноярского края, семьям других жертв.

Напомним, вертолет разбился утром 4 августа в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании Utair следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. В результате погибли три члена экипажа и 15 пассажиров, которых перевозили на одно из нефтяных месторождений. Крушение могло произойти из-за столкновения с грузом другого вертолета.