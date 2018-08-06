Семья ямальца, погибшего в Красноярском крае в упавшем Ми-8, получит миллион

Семья жителя Тарко-Сале Богдана Рыбака, погибшего при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, получит от правительства Ямала 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
И.о. губернатора Дмитрий Артюхов направил соболезнование супруге и родителям погибшего. Аналогичная телеграмма ушла коллективам "Роснефти", "РН-Ванкор", "ЮТэйр", губернатору Красноярского края, семьям других жертв.
Напомним, вертолет разбился утром 4 августа в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании Utair следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. В результате погибли три члена экипажа и 15 пассажиров, которых перевозили на одно из нефтяных месторождений. Крушение могло произойти из-за столкновения с грузом другого вертолета.
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон