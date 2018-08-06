В Челябинске совершено разбойное нападение на АЗС

В Челябинске задержаны два подозреваемых в разбойном нападении на АЗС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нападение на АЗС в Металлургическом районе было совершено вечером 4 августа. Злоумышленники с применением предмета схожего с оружием похитили 48 тысяч рублей.

Полицией был введен план "Перехват". Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 2109, который передвигался без заднего регистрационного знака, у водителя не было водительского удостоверения, и он заметно нервничал. В ходе досмотра был изъят травматический пистолет, а в машине обнаружили черную маску с прорезями для глаз и рта.

Мужчину доставили в полицию.

"В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ещё один подозреваемый 1990 года рождения, ранее не судимый, а также установлены двое ранее судимых соучастников 1990 и 1985 годов рождения. Меры по их розыску и задержания приняты", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

По факту нападения на АЗС возбуждено уголовное дело.