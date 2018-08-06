СК проводит проверку по факту смерти парня в екатеринбургском коттедже

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели молодого человека в пожаре арендованного коттеджа. Следователи уже осмотрели место происшествия, а в ближайшее время приступят к опросу очевидцев инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, сегодня ночью в коллективном саду "Заря" на улице Надчива Онуфриева в результате пожара заживо сгорел парень 1991 года рождения.

Кроме того, с аналогичными телесными повреждениями доставлена в больницу ровесница погибшего мужчины, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СК, МЧС и органы полиции выясняют причины возгорания. По предварительным данным, возможным очагом возгорания является электрический камин на первом этаже дома. Там могло произойти короткое замыкание, после чего огонь распространился и на второй этаж, где находились молодые люди.

Сейчас тело погибшего направлено для проведения судебного медицинского исследования в целях установления точной причины смерти. При этом, явных признаков криминальной смерти у умершего не имеется.