В КНР испытано гиперзвуковое оружие

в этот день
06.08.18
10:59
В Екб.12:59
"Ютэйр" назвал причину крушения Ми-8 в Красноярском крае
"Оценка власти – отвратительно": Североуральск митинговал из-за "водного ЧП"
У здания Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв
Главное
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ

Тема дня
США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4674



Новости
06.08.2018 09:46 Мск (11:46 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
В КНР испытано гиперзвуковое оружие
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Испытания гиперзвукового аппарата &quot;Синкун-2&quot; в Китае (2018) | Фото: baijiahao.baidu.com

Китай провёл успешные испытания гиперзвукового аппарата, способного нести ядерные боеголовки и благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории прорывать любую противоракетную оборону нынешнего поколения. Как передаёт Global Times, аппарат "Синкун-2" был разработан Китайской академией Аэрокосмической аэродинамики и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.
Читайте также:

Ракета, испытанная на северо-западе КНР, совершила десятиминутный самостоятельный полёт, достигла высоты 30 км, совершала маневры с большим углом поворота и приземлилась в заданном районе. При этом она достигла скорости в 5,5 – 6 Маха.

Нынешние успешные испытания уже означают прорыв Китая в области вооружений, однако потребуется ещё ряд испытаний, чтобы "Синкун-2" был принят на вооружение Народно-Освободительной армии Китая.

Напомним, в июле были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений - "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета" продемонстрировало Минобооны России.

Другие новости по темам: Китай, НОАК, гиперзвуковое оружие, Синкун-2
06.08.2018 09:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:46 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В КНР испытано гиперзвуковое оружие
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+