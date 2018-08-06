В КНР испытано гиперзвуковое оружие

Китай провёл успешные испытания гиперзвукового аппарата, способного нести ядерные боеголовки и благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории прорывать любую противоракетную оборону нынешнего поколения. Как передаёт Global Times, аппарат "Синкун-2" был разработан Китайской академией Аэрокосмической аэродинамики и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.

Ракета, испытанная на северо-западе КНР, совершила десятиминутный самостоятельный полёт, достигла высоты 30 км, совершала маневры с большим углом поворота и приземлилась в заданном районе. При этом она достигла скорости в 5,5 – 6 Маха.

Нынешние успешные испытания уже означают прорыв Китая в области вооружений, однако потребуется ещё ряд испытаний, чтобы "Синкун-2" был принят на вооружение Народно-Освободительной армии Китая.

Напомним, в июле были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений - "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета" продемонстрировало Минобооны России.