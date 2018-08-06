Япония выразила протест России из-за размещения Су-35С на Итурупе

Япония 3 августа заявила протест российской стороне в связи с размещением истребителей на Южных Курилах. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе на острове Итуруп начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.

В конце июля Япония выразила протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японских чиновников и журналистов во время посещения Южных Курил.

Кроме того, в апреле этого года учения вооруженных сил России вблизи Курильских островов также вызвали протесты Токио.

Как ранее писало Накануне.RU, Япония перешла к новой стратегии, согласно которой за счет инвестиций и реализации совместных проектов намерена добиться повышения взаимного доверия. К обсуждению территориальных споров Токио намерен вернуться только после этого.