Елена Малышева стала главной по здравоохранению Кузбасса

Экс-сотрудник мэрии Тюмени Елена Малышева стала и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной администрации.

Малышева займется здравоохранением. И.о. губернатора региона Сергей Цивилев отметил, что необходимо соответствовать вызовам современного общества и повысить качество медицинской помощи в Кузбассе.

Елена Малышева родилась 7 февраля 1971 г. в Тавде (Свердловская область). В 1993 г. окончила Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение", в 2010 г. — Академию народного хозяйства при правительстве РФ, став "Мастером делового администрирования". С 1993 г. работает с медицинскими и социальными учреждениями. Трудовую деятельность начала юристом управления по здравоохранению и медицинскому страхованию мэрии Тюмени. С 2001 г. жила в Москве, работала на руководящих должностях в различных компаниях.

В 2015 г. Российским фондом предпринимательства номинирована на премию "Лучший руководитель" как директор социальной компании по работе с пожилыми людьми. В последние два года Малышева была одним из руководителей Центральной дирекции здравоохранения "РЖД", где при ее участии разработана и начата реорганизация медицинских учреждений в 58 субъектах страны.