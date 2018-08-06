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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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На Южном Урале усилили наказание молодым людям за смерть потерпевшего
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Златоусте суд усилил наказание двум молодым людям 17 и 18 лет.
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В июне этого года их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и дали по 5 лет колонии каждому - одному общего режима, другому - строгого, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор обжаловал приговор в связи с мягкостью наказания - потерпевший, которого они избили, умер. Соответственно, действия осужденных должны быть переквалифицированы уже по другой части статьи 111 УК РФ.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами представления прокурора", - добавили в ведомстве.

Обоим осужденным усилили наказание до 7 лет лишения свободы каждому.

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06.08.2018 09:31 Мск | Златоуст | Михаил Белокрылов
11:31 Екб

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На Южном Урале усилили наказание молодым людям за смерть потерпевшего
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