На Южном Урале усилили наказание молодым людям за смерть потерпевшего

В Златоусте суд усилил наказание двум молодым людям 17 и 18 лет.

В июне этого года их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и дали по 5 лет колонии каждому - одному общего режима, другому - строгого, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор обжаловал приговор в связи с мягкостью наказания - потерпевший, которого они избили, умер. Соответственно, действия осужденных должны быть переквалифицированы уже по другой части статьи 111 УК РФ.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами представления прокурора", - добавили в ведомстве.

Обоим осужденным усилили наказание до 7 лет лишения свободы каждому.