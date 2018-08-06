Пятый кандидат на пост губернатора Тюменской области оказалась скрытым либерал-демократом

Избирательная комиссия Тюменской области отказала в регистрации кандидатов на выборах губернатора Тюменской области пятому претенденту, выдвинувшейся от "Партии социальной защиты" Ларисе Шакуровой. Среди оснований - не только отсутствие достаточного количества подписей муниципальных депутатов, но и членство в другом политическом объединении, передает корреспондент Накануне.RU.

Шакурова с 2011 г. является членом тобольского местного отделения партии ЛДПР, сообщили в избиркоме, и по закону она не могла быть выдвинута другим политическим объединением. Вместе с тем она предоставила в избирком только две подписи депутатов, не смогла кандидат набрать достаточного количества претендентов на место членов Совфеда: вместо трех фамилий в ее списке была только одна.

По этим причинам комиссия отказала Шакуровой в регистрации.

В бюллетене будет четыре фамилии: Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ), Александр Моор ("Единая Россия") и Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия").