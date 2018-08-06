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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 09:28 Мск (11:28 Екб)
политика | Тюменская область
Пятый кандидат на пост губернатора Тюменской области оказалась скрытым либерал-демократом
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(2003) | Фото

Избирательная комиссия Тюменской области отказала в регистрации кандидатов на выборах губернатора Тюменской области пятому претенденту, выдвинувшейся от "Партии социальной защиты" Ларисе Шакуровой. Среди оснований - не только отсутствие достаточного количества подписей муниципальных депутатов, но и членство в другом политическом объединении, передает корреспондент Накануне.RU.

Шакурова с 2011 г. является членом тобольского местного отделения партии ЛДПР, сообщили в избиркоме, и по закону она не могла быть выдвинута другим политическим объединением. Вместе с тем она предоставила в избирком только две подписи депутатов, не смогла кандидат набрать достаточного количества претендентов на место членов Совфеда: вместо трех фамилий в ее списке была только одна.

По этим причинам комиссия отказала Шакуровой в регистрации.

В бюллетене будет четыре фамилии: Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ), Александр Моор ("Единая Россия") и Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия").

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06.08.2018 09:28 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
11:28 Екб

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Пятый кандидат на пост губернатора Тюменской области оказалась скрытым либерал-демократом
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