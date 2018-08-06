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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 09:25 Мск (11:25 Екб)
происшествия | В России | Украина
СКР: Украина направила формальные ответы на запросы об обстоятельствах гибели Андрея Стенина
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: native-land.ru

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать обстоятельства гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в августе 2014 года Стенин был в служебной командировке на Украине, и колонна из автомобилей, в одном из которых он ехал, была обстреляна военнослужащими Вооруженных сил Украины из танка и БМП. Более 10 машин колонны с гражданскими было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.

Следователи СКР смогли найти и допросить некоторых из них в качестве свидетелей: было подтверждено, что украинские военнослужащие осмотрели транспортные средства на предмет ценных вещей, а затем сожгли, чтобы скрыть преступление. Свидетели, машина которых была обстреляна немного позднее и остановилась рядом с горящим автомобилем, внутри которого находились Стенин и его коллеги, однозначно подтвердили в своих показаниях, что огонь по гражданским авто велся военнослужащими с нашивкой на форме в виде украинского флага. Также ими были идентифицированы танки Национальной гвардии Украины, которые были в том же районе.

Андрей Стенин, фотокоррепондент(2014)|Фото: итар-тасс

Андрей Стенин

Как добавила Светлана Петренко, принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину СКР установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз: останки были переданы в распоряжение следствия представителями ополчения. Также удалось установить личности погибших, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.

По словам представителя ведомства, подробной информацией о происшествии обладает украинская сторона, но на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию об военнослужащих, которые могут быть причастны к преступлению, были получены лишь формальные ответы.

"Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также не известны. Следственный комитет продолжит собирать доказательственную базу, а также устанавливать лиц, которые могут располагать значимой информацией об обстоятельствах преступления против российского журналиста и мирных граждан", - добавила Светлана Петренко.

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06.08.2018 09:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:25 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2017 10:40 Мск
СКР продолжает расследование по делу об убийстве Андрея Стенина. Ищут свидетелей

Ранее 06.08.2015 08:45 Мск
СК: Свидетель подтвердил факт обстрела колонны, в которой был журналист Андрей Стенин








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СКР: Украина направила формальные ответы на запросы об обстоятельствах гибели Андрея Стенина
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