СКР: Украина направила формальные ответы на запросы об обстоятельствах гибели Андрея Стенина

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать обстоятельства гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, в августе 2014 года Стенин был в служебной командировке на Украине, и колонна из автомобилей, в одном из которых он ехал, была обстреляна военнослужащими Вооруженных сил Украины из танка и БМП. Более 10 машин колонны с гражданскими было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.

Следователи СКР смогли найти и допросить некоторых из них в качестве свидетелей: было подтверждено, что украинские военнослужащие осмотрели транспортные средства на предмет ценных вещей, а затем сожгли, чтобы скрыть преступление. Свидетели, машина которых была обстреляна немного позднее и остановилась рядом с горящим автомобилем, внутри которого находились Стенин и его коллеги, однозначно подтвердили в своих показаниях, что огонь по гражданским авто велся военнослужащими с нашивкой на форме в виде украинского флага. Также ими были идентифицированы танки Национальной гвардии Украины, которые были в том же районе.

Андрей Стенин

Как добавила Светлана Петренко, принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину СКР установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз: останки были переданы в распоряжение следствия представителями ополчения. Также удалось установить личности погибших, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.

По словам представителя ведомства, подробной информацией о происшествии обладает украинская сторона, но на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию об военнослужащих, которые могут быть причастны к преступлению, были получены лишь формальные ответы.

"Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также не известны. Следственный комитет продолжит собирать доказательственную базу, а также устанавливать лиц, которые могут располагать значимой информацией об обстоятельствах преступления против российского журналиста и мирных граждан", - добавила Светлана Петренко.