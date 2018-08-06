Сестер, убивших отца, разместили в СИЗО в разных камерах

Подозреваемых в убийстве отца трех сестер Хачатурян разделили по разным камерам в СИЗО, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 августа сестер заключили под стражу.

Девушки находятся в СИЗО №6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночных камерах, средняя сестра помещена с двумя сокамерницами, передает РИА Новости.

Сообщалось, что девушкам грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В время допроса дочери пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом - он на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".