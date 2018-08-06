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политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 08:43 Мск (10:43 Екб)
политика
Партии Кондинского района пожаловались на "грязные выборы". Разбираться будут Жириновский, Зюганов и Миронов
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(2005) | Фото: geraldika.ru

Участники выборов в Кондинском районе ХМАО заявили о давлении на кандидатов со стороны главы района Анатолия Дубовика. Под открытым обращением подписи поставили представители "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР, жалобу ушла федеральным лидерам партии. В избиркоме подтверждают, что ряд кандидатов написали заявления о снятии с выборов, однако жалоб на то, что этому способствовали районные власти не было, передает корреспондент Накануне.RU.
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9 сентября в Кондинском районе состоятся выборы глав четырех городских поселений, в десяти поселениях пройдут выборы советов депутатов. Именно на участников депутатских выборов оказывают давление районные власти, говорится в политическом заявлении трех партий.

"Открытым текстом, руководители бюджетных организаций, в которых работает кандидат, идущий на выборы от оппозиционных партий, предлагают ему снять свою кандидатуру или он может лишиться работы. Так же давление и угрозы поступают в адрес кандидатов от оппозиции, которые являются предпринимателями", - действия, считают партийцы, санкционированы главой района Анатолием Дубовиком.

Наталья Комарова Анатолий Дубовик(2016)|Фото:

В качестве примера они приводят отказавшуюся от участия в выборах депутатов села Леуши Ольгу Кудину. Она выдвинулась от компартии по округу №7, но якобы после сдачи документов врачу общей практики районной больницы пригрозили увольнением и настоятельно не рекомендовали участвовать в выборах. Кудина забрала документы, после чего в округе осталось два зарегистрированных кандидата: единоросс Татьяна Сапожникова и общественник Александр Иванов.

Партийцы попросили своих лидеров - Сергея Миронова, Геннадия Зюганов и Владимира Жириновского - принять экстренные меры "по защите конституционных прав граждан".

В избирательной комиссии Кондинского района подтвердили, что с депутатских выборов по собственному желанию ушли три кандидата: два - от партии КПРФ и один - от "Справедливой России". Однако никто из них не подал жалобу на действия властей, рассказала Накануне.RU председатель ТИК Лариса Шевкунова.

"О том, что есть какие-то давление на кандидатов, из-за которого они снимают свои кандидатуры, мы узнали из интернета. По факту у нас три кандидата сняли свои кандидатуры, с заявлениями они обращались в муниципальные комиссии. Из комиссий нам в ТИК не поступило информации о том, что было какие-то давление на кандидатов", - сказал Шевкунова, добавив, что комиссия не обладает полномочиями инициировать проверку по факту открытого заявления партий.Этим могут заняться правоохранетельные органы.

Получить оперативный комментарий главы района Анатолия Дубовика не удалось - в приемной сообщили, что руководитель находится в рабочей поездке.

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06.08.2018 08:43 Мск | Кондинский р-н | информационная служба Накануне.RU
10:43 Екб

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Партии Кондинского района пожаловались на "грязные выборы". Разбираться будут Жириновский, Зюганов и Миронов
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