Партии Кондинского района пожаловались на "грязные выборы". Разбираться будут Жириновский, Зюганов и Миронов

Участники выборов в Кондинском районе ХМАО заявили о давлении на кандидатов со стороны главы района Анатолия Дубовика. Под открытым обращением подписи поставили представители "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР, жалобу ушла федеральным лидерам партии. В избиркоме подтверждают, что ряд кандидатов написали заявления о снятии с выборов, однако жалоб на то, что этому способствовали районные власти не было, передает корреспондент Накануне.RU.

9 сентября в Кондинском районе состоятся выборы глав четырех городских поселений, в десяти поселениях пройдут выборы советов депутатов. Именно на участников депутатских выборов оказывают давление районные власти, говорится в политическом заявлении трех партий.

"Открытым текстом, руководители бюджетных организаций, в которых работает кандидат, идущий на выборы от оппозиционных партий, предлагают ему снять свою кандидатуру или он может лишиться работы. Так же давление и угрозы поступают в адрес кандидатов от оппозиции, которые являются предпринимателями", - действия, считают партийцы, санкционированы главой района Анатолием Дубовиком.

В качестве примера они приводят отказавшуюся от участия в выборах депутатов села Леуши Ольгу Кудину. Она выдвинулась от компартии по округу №7, но якобы после сдачи документов врачу общей практики районной больницы пригрозили увольнением и настоятельно не рекомендовали участвовать в выборах. Кудина забрала документы, после чего в округе осталось два зарегистрированных кандидата: единоросс Татьяна Сапожникова и общественник Александр Иванов.

Партийцы попросили своих лидеров - Сергея Миронова, Геннадия Зюганов и Владимира Жириновского - принять экстренные меры "по защите конституционных прав граждан".

В избирательной комиссии Кондинского района подтвердили, что с депутатских выборов по собственному желанию ушли три кандидата: два - от партии КПРФ и один - от "Справедливой России". Однако никто из них не подал жалобу на действия властей, рассказала Накануне.RU председатель ТИК Лариса Шевкунова.

"О том, что есть какие-то давление на кандидатов, из-за которого они снимают свои кандидатуры, мы узнали из интернета. По факту у нас три кандидата сняли свои кандидатуры, с заявлениями они обращались в муниципальные комиссии. Из комиссий нам в ТИК не поступило информации о том, что было какие-то давление на кандидатов", - сказал Шевкунова, добавив, что комиссия не обладает полномочиями инициировать проверку по факту открытого заявления партий.Этим могут заняться правоохранетельные органы.

Получить оперативный комментарий главы района Анатолия Дубовика не удалось - в приемной сообщили, что руководитель находится в рабочей поездке.