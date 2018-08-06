Строительство комплекса по шорт-треку и очистка воды Аргази вошли в перечень приоритетных для Челябинской области проектов

Губернатор Борис Дубровский поручил правительству Челябинской области подготовить предложения для включения в национальные проекты, которые будут реализовываться в РФ до 2024 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

К 1 октября будут подготовлены национальные проекты развития страны по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

"Формирование приоритетных проектов региона мы ведем в четкой логике стратегии развития Челябинской области и основных направлений развития Российской Федерации. По сути дела, сейчас вся страна участвует в формировании алгоритмов исполнения Указа Президента от 7 мая 2018 года, и Челябинская область не исключение. Наша задача – найти алгоритм достижения целей, которые поставил глава государства перед страной. Они масштабные, мы включились и работаем", - подчеркнул губернатор.

Регионы должны направить свои предложения в федеральное правительство уже в начале сентября 2018 года.

Также на заседании в перечень приоритетных для Челябинской области проектов войдет строительство спортивного комплекса по шорт-треку в Челябинске, очистка воды Аргазинского водохранилища и развитие экспортной деятельности.