Полмиллиона гектаров леса горят в Красноярском крае

За прошедшие выходные в Красноярском крае был потушен 41 лесной пожар на общей площади 179 тыс. 406 га. В тушении пожаров были задействованы более 500 человек, около 20 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний вели 17 воздушных судов, сообщает Федералпресс.

По состоянию на 8.30 6 августа в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади около 7 тыс. га. Очаги возгораний действуют в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Эвенкийском районах. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация под контролем, рассказали в краевом лесопожарном центре. В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском и Енисейском районах на удаленном расстоянии действуют 44 пожара на площади 509 тыс. 121 га.

В Эвенкии, в Тунгусском заповеднике, лес горит на территории в 24 тыс. 717 га. В тушении возгораний задействованы более 150 человек. Сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском районах. Туда направлено 210 сотрудников лесопожарного центра для оперативного реагирования на возникающие возгорания. Кроме того, в некоторых лесничествах к борьбе с огнем привлекаются арендаторы лесных участков.

В то же время в некоторых случаях комиссии принимают решение о прекращении тушения пожаров. Согласно федеральному законодательству это происходит в случаях, когда пожары потушить трудно, прямой угрозы населенным пунктам или объектам экономики они не представляют, и затраты на их ликвидацию оказываются больше, чем причиняемый ими экономический ущерб.