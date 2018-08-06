Дети ели дома. Судебные приставы закрыли лагерь на Среднем Урале из-за антисанитарии

Судебные приставы по решению суда приостановили на три месяца деятельность частного лагеря "Паритошка" в Краснотурьинске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области, деятельность лагеря могла повлечь за собой угрозу причинения вреда здоровью, возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди детей.

Напомним, что ранее Краснотурьинский суд признал организатора лагеря виновной, и в июне лагерь закрыли. Однако руководитель не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Но суд оставил решение в силе.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что сотрудники учреждения не проходили медицинское обследование, а дети посещали лагерь без справок о здоровье.

Также известно, что питание детей не было организовано - дети могли сходить покушать домой в обеденный перерыв или принести еду с собой. Кроме того, на территории учреждения использовался общий туалет для девочек и мальчиков, а также для сотрудников лагеря.

Был обнаружен и ряд других мелких нарушений в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

В настоящий момент под контролем судебных приставов деятельность летнего лагеря не возобновляется.